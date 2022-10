Oto najpopularniejsze nazwiska we Włocławku - TOP 50. Kogo jest najwięcej? [zdjęcia]

Czy we Włocławku najwięcej jest Kowalskich, Lewandowskich czy Nowaków?

Przygotowaliśmy dla Was listę 50. najpopularniejszych nazwisk we Włocławku.

Najwięcej osób we Włocławku jest o nazwisku Lewandowski. 1067 kobiet i 988 mężczyzn.

Żeby zobaczyć pełne zestawienie, kliknij zdjęcie i przejdź do galerii, a na kolejnych slajdach zobaczysz, jakie nazwiska są najliczniej reprezentowane w gronie mieszkańców Włocławka.