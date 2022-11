Oto Nauczyciel Roku szkoły podstawowej klas IV-VIII w powiecie włocławskim [TOP 10 - zdjęcia]

Głosowanie trwało do 22 listopada. W naszej galerii przedstawiamy nazwiska 10. najlepszych nauczycieli w Plebiscycie Edukacyjnym.

W poniedziałek 28 listopada rozpoczęło się głosowanie na Nauczyciela Roku szkoły podstawowej klasy 4-8 w województwie Kujawsko-Pomorskim. Do tej fazy awansowali najlepsi nauczyciele z poszczególnych powiatów i miast. Głosowanie trwać będzie do poniedziałku, 12 grudnia 2022 r. do godz. 21.

To kolejna edycja największego w Polsce plebiscytu edukacyjnego. Jak na razie zaszczytne tytuły zostały przyznane w każdym powiecie. Następnie będą w województwie, a później w skali całego kraju. Laureatów wyłoni głosowanie, które prowadzone jest na każdym szczeblu edukacji - od przedszkola aż po wyższą uczelnię. Nagrodzeni zostaną nie tylko nauczyciele, lecz także placówki edukacyjne i ich dyrektorzy. Podobnie jak w tym roku, plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie.