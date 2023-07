Oto osoby, które mogą pojechać do sanatorium na koszt ubezpieczyciela. Zobacz, czy jesteś na liście

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka.

Starając się o skierowanie do sanatorium z NFZ, musimy udać się do swojego lekarza. To on przygotowuje wniosek, a do jego wypełnienia, poza naszymi danymi, potrzebne będą także aktualne wyniki badań – OB, morfologię, badanie moczu, rentgen klatki piersiowej i EKG.