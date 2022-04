Oto sportowcy i trenerzy, którzy dostali nagrody od prezydenta Włocławka za 2021 rok [lista nazwisk, zdjęcia]

Wyróżnienia i nagrody z rąk prezydenta Włocławka odebrało w sumie aż 169 osób związanych ze sportem: zawodników, trenerów i mecenasów.

- Włocławscy sportowcy są wspaniałą wizytówką naszego miasta. Dzięki swojemu wielkiemu poświęceniu osiągają coraz wyższe wyniki, nadając treści hasłu Włocławek Miastem Sportu. Serdecznie dziękuję za to zaangażowanie i cieszę się, że po okresie pandemii sport wraca na właściwe tory. Pragniemy to docenić przyznając, na wniosek klubów, wyróżnienia i nagrody, które we Włocławku stały się już dobrą tradycją – powiedział prezydent Włocławka, Marek Wojtkowski.