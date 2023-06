Oto stawki, które będą obowiązywać za prąd po przekroczeniu limitu 2000 kWh

Roczny limit na zamrożenie cen prąd obowiązuje wszystkich bez konieczności składania wniosku. Niektóre grupy mogą liczyć na większy limit wówczas jednak jest wymagane złożenie wniosku.

Zgodnie z ustawą wyprowadzono limit zużycia energii elektrycznej dla wszystkich na tym samym poziomie 2000 kWh. Osoby posiadające kartę dużej rodziny, jak również seniorzy, którzy odchowali co najmniej troje dzieci, mają limit do 3000 kWh rocznie, natomiast te z osobami z niepełnosprawnościami do 2600 kWh.