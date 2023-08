Oto Trudie Styler, żona Stinga. Ma już 69 lat. Tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia!

- Kochamy się, ale tak naprawdę również się lubimy. I to jest ważne. Miłość to pasja, ale lubienie kogoś i cieszenie się jego towarzystwem to coś innego i trwa dłużej. Więc możesz dbać o każde z tych uczuć, myślę, że to ważne. Wyjdź za mąż za najlepszego przyjaciela - radził w jednym z wywiadów Sting. Miał na myśli Trudie Styler.