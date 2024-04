Rafał, jedna z barwnych postaci 11. edycji programu "Rolnik szuka żony", może poszczycić się jednym z najurokliwszych domów tej edycji. Jego posiadłość, położona w malowniczej wsi, zachwyca nie tylko krajobrazem, ale także prężną działalnością rolniczą. Tunelowe uprawy papryki to tylko wierzchołek lodowej góry - zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć, aby zobaczyć, jak prezentuje się dom i gospodarstwo Rafała z programu "Rolnik szuka żony 11".

Portret Rafała z "Rolnik Szuka Żony 11"

Rafał z Mazowsza to człowiek sumienny, życzliwy i niezależny. Marta Manowska, prowadząca program, podkreślała jego zaangażowanie w rozwój gospodarstwa oraz gotowość do założenia rodziny. Już od lat zajmuje się własną działalnością rolniczą, konsekwentnie rozwijając swoje gospodarstwo. Teraz gotów jest podzielić się swoim życiem z partnerką.

Codzienność na gospodarstwie Rafała z "Rolnik szuka żony"

W wieku 32 lat Rafał spędza większość roku pracując na swoim gospodarstwie - od marca do grudnia. Okres zimowy wykorzystuje na podróże i wypoczynek, a także na pasję jaką jest jazda quadem.

Głównym zajęciem na gospodarstwie są uprawy papryki w tunelach foliowych, które stały się jego życiową pasją. Historia gospodarstwa zaczęła się od rodziców Rafała, którzy mieli własną działkę z tunelami. Rafał kontynuował tę tradycję, rozszerzając działalność i budując swój biznes.

Rola rolnictwa w życiu Rafała była niezwykle istotna, choć na pewnym etapie rozważał on inne ścieżki zawodowe. Przez krótki czas pracował nawet w restauracji po ukończeniu technikum gastronomicznego. Jednak zawsze ciągnęło go do rolnictwa, które ostatecznie stało się jego pasją i sposobem na życie.

Życie w domu Rafała z "Rolnik szuka żony"

Rafał nie tylko poświęca swój czas na rolnicze obowiązki, ale także lubi spędzać czas w kuchni, tworząc przepyszne ciasta.

Jego wolne chwile upływają w przestronnym salonie, gdzie relaksuje się przed telewizorem, szczególnie lubiąc filmy historyczne.

Jest człowiekiem praktycznym, który ceni sobie wygodę - sam dba o swoje ubrania, regularnie prasując koszule.

Poszukiwanie partnerki przez Rafała z Mazowsza

Rafał poszukuje partnerki, która podzielałaby jego pasję do życia na wsi. Szuka kobiety naturalnej, rodzinnej, pełnej troski, ale także z własnymi zainteresowaniami. Wiek to dla niego kwestia względna - interesują go kobiety w przedziale wiekowym od 23 do 35 lat. Udział w programie "Rolnik szuka żony" jest dla niego szansą na znalezienie partnerki życiowej, która podzielałaby jego wartości i pasje.

Dom i gospodarstwo Rafała z "Rolnik szuka żony" stanowią odzwierciedlenie jego pasji, sumienności oraz gotowości do założenia rodziny. Jego historia to przykład determinacji i oddania swojej pracy, co czyni go interesującym kandydatem dla potencjalnej partnerki. Program "Rolnik szuka żony" może okazać się dla niego szansą na spełnienie życiowych marzeń.