Otwarcie nowego centrum logistycznego firmy Salamander we Włocławku [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński

We wtorek otwarto nowe centrum logistyczne firmy Salamander we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego. Przecięcie wstęgi odbyło się w obecności zarządu firmy. Budowa obiektu trwała od maja do grudnia 2022 roku. Zobaczcie zdjęcia.