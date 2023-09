Otwarcie nowej sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku. Zdjęcia

- Każdy rozpoczynający się rok szkolny, to rok pełen wyzwań, nadziei, ale i kolejna możliwość wykonywania twórczej, kreatywnej pracy, dzielenia się wiedzą, umiejętnością i doświadczeniem z uczniami - mówi Roman Kozicki, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych. - Każdy dzień nauki to odkrywanie pasji, potencjałów oraz ciekawości świata, która drzemie w każdym młodym człowieku. Pragniemy,,, aby godziny spędzone w salach szkolnych były dla naszych uczniów przepustką do Jak najlepszej przyszłości i przygotowaniem do spełnienia marzeń. Bowiem właśnie to jest najważniejsze - aby uczniowie odnaleźli swoją wymarzoną drogę i nią podążali.....