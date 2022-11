Otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej Modlibórz – Kłóbka – Chodecz [zdjęcia]

Zadanie obejmowało rozbudowę drogi powiatowej nr 2928C (Modlibórz – Kłóbka – Chodecz) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 91 (w Modliborzu) do połączenia z zakresem wykonanym w etapie I (w Chodczu). Odcinek objęty rozbudową, o długości 10,267 km, przebiega przez miejscowości: Modlibórz, Kłóbka, Rzeżewo, Sobiczewy, Chodecz.

W ramach prac budowlanych wykonano:

Most stalowy we Włocławku będzie zamknięty sześć miesięcy. Remont ruszy w 2023 roku

Ponadto zamontowano oświetlenie uliczne na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 91 (w Modliborzu) do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do jeziora Rodzikowo (w Kłóbce) oraz od skrzyżowania z drogą gminną w rejonie remizy/świetlicy w Sobiczewach do Chodcza – długość 5 570m.