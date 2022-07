Otwarte kąpieliska we Włocławku i okolicy 20.07. Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu Redakcja stronapodrozy.pl

Na kąpielisku można odpocząć, popływać i spędzić czas ze znajomymi. istockphoto.com/Gal-Art

Kąpieliska czynne we Włocławku 20.07.2022 które? W całej Polsce sezon na pływanie na kąpieliskach trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz wiedzieć, czy dzisiaj otwarte Twoje ulubione kąpielisko? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście czynnych obiektów. Sprawdź, jaka jest ocena wody na kąpieliskach we Włocławku. Wskazujemy ważne informacje, które dotyczą kąpielisk w Twojej okolicy. Przedstawiamy listę czynnych kąpielisk we Włocławku i okolicy.