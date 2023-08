Padła najwyższa wygrana w historii w grach Lotto w Radziejowie! Tyle dostał szczęśliwiec

Wygrana w Mini Lotto w Radziejowie

Zwycięskie liczby w Mini Lotto z 11 sierpnia 2023:

Najwyższe wygrane w powiecie radziejowskim

106 wygranych w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem w 2023 roku - lista

"Lotto" jest grą kumulacyjną. Im więcej było zawartych zakładów, tym większa będzie pula na wygrane. W przypadku nie stwierdzenia głównej wygranej, czyli "szóstki", pula na wygrane przechodzi na kolejne losowanie.

Prawdopodobieństwo trafienia wygranej: "6" - jeden do 13 983 816, "5" - jeden do 54 201, "4" - jeden do 1 032, "3" - jeden do 57.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 22:00. Losowanie można oglądać na żywo na antenie TVP Info oraz w internecie na stronie www.lotto.pl