Parkujesz we Włocławku tej nocy? Sprawdź, czy przyda ci się w czwartek rano skrobaczka do szyb Newsroom 360

Czy trzeba będzie jutro skrobać szyby we Włocławku? iStock Getty Images

Czy we Włocławku jutro kierowcy będą musieli skrobać szyby? Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Prawdopodobieństwo opadów śniegu wynosi 10%, z kolei wilgotność powietrza we Włocławku ma wynieść 79%. Prognoza przewiduje, że nocą ze środy na czwartek termometry pokażą -4°C.Siła wiatru określana jest na 5 km/h. Można spodziewać się przymrozków. Szczególnie dotyczy to mniej zabudowanych obszarów we Włocławku.