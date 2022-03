Parkujesz we Włocławku tej nocy? Sprawdź, czy przyda ci się w poniedziałek rano skrobaczka do szyb Newsroom 360

Czy zamarzną jutro szyby we Włocławku? iStock Getty Images

Czy jutro we Włocławku trzeba będzie skrobać szyby? Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Prawdopodobieństwo opadów wynosi 10%, natomiast wilgotność powietrza we Włocławku może wynieść 79%. Według wskazań meteorologów, w nocy z niedzieli na poniedziałek słupki rtęci powinny pokazać ok. -3°C. Siła wiatru określana jest na 12 km/h. Można spodziewać się przymrozków. Prawdopodobieństwo we Włocławku wzrasta wraz z oddalaniem się od zabudowań.