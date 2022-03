Patryk Seweryniak z Włocławka wystąpił w „Szansie na Sukces”. Tak mu poszło [zdjęcia]

- Później za sprawą mojej nauczycielki od muzyki - pani Moniki - rozwinąłem skrzydła muzyczne. Poświęcała bardzo dużo czasu na uczenie mnie. Robiła to po godzinach swojej pracy. Miała taki zapał i widziała we mnie potencjał. I to dzięki niej wszystko się zaczęło. W gimnazjum śpiewałem w chórze. Śpiewałem też na kilkudziesięciu konkursach we Włocławku, Bydgoszczy i miejscowościach blisko Włocławka. Aktualnie biorę prywatne lekcje śpiewu w Warszawie, cały czas się rozwijam w tym kierunku – zaznacza Patryk Seweryniak.