Pchli Targ w deszczową niedzielę 2 czerwca 2024 - czereśnie, truskawki, kwiaty, starocie, meble. Zdjęcia, ceny

Ulewny deszcz padający w niedzielny poranek pokrzyżował plany zarówno sprzedających, jak i odwiedzających Pchli Targ we Włocławku . Nieliczni sprzedawcy, którzy zdecydowali się na otwarcie kramów, już po godzinie 9 zaczęli się pakować.

Na Pchlim Targu, jak co tydzień można było jednak kupić nie tylko sezonowe warzywa i kwiaty, ale i odzież, części zamienne , używany sprzęt, chemię gospodarczą itp.

Alejki z wiosennymi kwiatami i krzewami z daleka wabią kolorami. W ofercie sprzedawców pojawiło się dużo więcej niż w poprzednich tygodniach nowych kwiatów, krzewów i drzew nie tylko owocowych. Maj to miesiąc na sprzedaż sadzonek. Na stanowiskach królują stokrotki, bratki, prymulki, żonkile, jaskry, aksamitki, ale pojawiają się już nowe odmiany i gatunki. Można już zakupić m. in. petunie, surfinie, komarzycę, werbeny, petunie. Do domu lub ogrodu można kupić sadzonki kocimiętki, mięty, melisy, kolendry, tymianku czy szałwii. Pojawiły się pierwsze sadzonki pomidorów, truskawek, malin, poziomek, sałaty i siedmiolatki.