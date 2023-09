Pchli Targ w niedzielę, 17 września 2023 - odzież, starocie, biżuteria, części zamienne Wojciech Alabrudziński

Znów zrobiło się tłumniej na Pchlim Targu we Włocławku. Po dwóch wakacyjnych miesiącach, kiedy mniej osób odwiedza popularny bazar, we wrześniową niedzielę znowu zapełniły się alejki "Pchełki". Zobaczcie na zdjęciach, co oferowali sprzedający.