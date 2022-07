Piekielny dzień z serią wypadków i kolizji we Włocławku i regionie [zdjęcia]

We wtorek 19 lipca służby ratunkowe w regionie miały pełne ręce roboty. Od samego rana na terenie Włocławka, powiatu włocławskiego i lipnowskiego doszło do kilku groźnych zdarzeń drogowych. Na szczęście w wypadkach nikt nie zginął. Jedna osoba w stanie ciężkim trafiła do szpitala we Włocławku. Poniżej krótkie podsumowanie sześciu drogowych zdarzeń.