Pijani kierowcy zatrzymani. Rekordzista z 3,5 promilami spowodował kolizję w powiecie włocławskim [zdjęcia]

Niespełna godzinę później inny patrol policji zatrzymał kolejnego nietrzeźwego kierującego, tym razem w Szpetalu Górnym. Policjanci zwrócili uwagę na kierującego fiatem, gdyż auto jechało tzw. wężykiem, dlatego postanowili przeprowadzić kontrolę drogową. Sprawdzenie trzeźwości wykazało w organizmie 25-letniego kierowcy ponad 2 promile alkoholu.

Wszyscy ci nieodpowiedzialni kierujący utracili już prawo jazdy i muszą się teraz liczyć z konsekwencjami karnymi jazdy pod wpływem alkoholu. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności i wysoką grzywną. Ponadto kierujący peugeotem odpowie też za spowodowanie kolizji.- poinformowała Joanna Seligowska-Ostatek, rzecznik policji we Włocławku.