Pijani kierowcy zatrzymani w powiecie radziejowskim. Rekordzista miał ponad 1,8 promila

Pierwszy przypadek dotyczył 50-latka, który został zatrzymany przez policjantów prewencji w miejscowości Dęby. Kontrola drogowa ujawniła, że mężczyzna prowadził pojazd marki Ford będąc pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że miał on w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. To znacznie więcej niż dopuszczalne prawem 0,2 promila, co automatycznie skutkuje poważnymi konsekwencjami prawnymi.