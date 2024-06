Piknik rodzinny 2024 w Skibinie w gminie Radziejów. Zobaczcie zdjęcia

Po części artystycznej na uczestników pikniku czekały liczne atrakcje. Organizatorzy zadbali o to, by każdy znalazł coś dla siebie. Dzieci z radością korzystały ze zjeżdżalni, ciesząc się swobodą i beztroską zabawą. Nie zabrakło również animacji i pokazów, które urozmaicały czas spędzony na pikniku. Dorośli mogli z kolei odpocząć i porozmawiać w plenerowej kawiarni, co było doskonałą okazją do spędzenia czasu w gronie innych rodziców i mieszkańców gminy . Centralnym punktem pikniku był grill, przy którym biesiadowano, dzieląc się opowieściami i ciesząc wspólnym spędzaniem czasu.

Piknik rodzinny 2024 w Skibinie miał również szczytny cel – pomoc potrzebującemu uczniowi z Radziejowa, Bruna Szynkowskiego . Organizatorzy zdecydowali się przeprowadzić zbiórkę, aby wesprzeć jego i jego rodzinę. To pokazuje, że mieszkańcy Skibina i okolicznych miejscowości potrafią się zjednoczyć i wspierać siebie nawzajem w trudnych momentach. Inicjatywa ta była dowodem na to, że nawet podczas radosnych uroczystości, jakim jest piknik rodzinny, nie zapomina się o tych, którzy potrzebują pomocy.

Piknik rodzinny w Skibinie to wydarzenie, które co roku łączy mieszkańców gminy Radziejów, dając im okazję do wspólnej zabawy i świętowania początku wakacji. Jest to również czas, kiedy społeczność może pokazać swoje wsparcie dla potrzebujących, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym.