Piknik z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 3 we Włocławku [zdjęcia]

W Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Tego dnia w całym kraju odbywają się liczne imprezy dla dzieci. Podobnie jest we Włocławku. W czwartek (1 czerwca 2323 roku) odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku - gdzie na szkolnym boisku - podczas "Pikniku z okazji Dnia Dziecka" na najmłodszych czekało wiele atrakcji.

Dzieci obejrzały pokaz pierwszej pomocy zaprezentowany przez ratowników WOPR i wóz strażacki, do którego każdy chętny mógł wsiąść, by poczuć się "jak prawdziwy strażak".

Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień sportu np. poprzez organizowanie rozgrywek między klasowych. Tak też było w Szkole Podstawowej nr 3 we Włocławku. Wśród licznych atrakcji tego dnia rozegrano mecz piłki nożnej.