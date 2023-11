Po śmierci którego władcy Władysław łubieński jako ostatni pełnił w Polsce funkcję interrexa? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź]

MILIONERZY TVN PYTANIE:

Milionerzy to teleturniej, w którym prawidłowo należy odpowiedzieć na 12 pytań, aby wygrać główną nagrodę pieniężną w wysokości miliona złotych. Zawodnik ma do dyspozycji podpowiedzi, może skorzystać z 3. kół ratunkowych: "pytanie do przyjaciela", "pół na pół" i "pytanie do publiczności". Zagadnienia pytań mają różnorodną tematykę i stopień trudności. Prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 2 i nr 7 zapewnia uczestnikowi kwotę gwarantowaną odpowiednio 1 000 złotych i 40 000 złotych.

Milionerzy – polski teleturniej prowadzony przez Huberta Urbańskiego i emitowany w telewizji TVN od 3 września 1999 roku do 26 stycznia 2003 roku, od 19 stycznia 2008 roku do 19 grudnia 2010 roku oraz od 9 lutego 2017 roku, oparty na brytyjskim formacie "Who Wants to Be a Millionaire?"