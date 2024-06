Pod Włocławkiem 850 osób straci pracę! Będą grupowe zwolnienia w jednej z firm w Brzeskiej Strefie Gospodarczej

- To jest porażająca liczba osób do zwolnienia. My od razu podjęliśmy próby kontaktu z firmą, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, ponieważ z reguły przy zwolnieniach grupowych, firma ma jakiś plan zwolnień. Z reguły jest tak, że my współpracujemy, jeździmy na spotkania z pracownikami, proponujemy im różne formy wsparcia. Dodatkowo możemy ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na specjalne programy dla osób zwalnianych, ale żeby aplikować o te pieniądze do Ministerstwa, to potrzebujemy więcej informacji, a tutaj są bardzo duże problemy z komunikacją z firmą. Osoby decyzyjne są totalnie poza naszym zasięgiem, do nich nie mamy żadnego kontaktu, a ludzie, którzy którzy zajmowali się rekrutacją – z którymi mieliśmy kontakt - mówią, że nie mogą nam nic konkretnego powiedzieć i że będą się z nami kontaktować w sierpniu – przekazała nam Anna Jackowska, dyrektorka PUP we Włocławku, dodając że jest to dość dziwny komunikat, skoro zwolnienia mają być już w lipcu.