Podsumowanie konkursu Odkrywamy Talenty 2024 - nagrody dla nauczycieli. Zdjęcia, lista

- Naszym celem jest zainteresowanie nauczycieli, zainicjowanie tego, by zechcieli odkrywać talenty swoich uczniów - mówi Grażyna Troszyńska, dyrektor KP CEN we Włocławku. - By zechcieli dostrzegać w nich kreatywność, pomysłowość, a takich uczniów w szkołach jest bardzo dużo. To tylko od nauczyciela zależy, czy potrafi wyłowić te talenty, czy potrafi je dostrzec i pracować z nimi, aby je rozwijać. Trzeba wspierać rodziców w tym, bo to trudne, kiedy mamy utalentowane dziecko, czy ucznia. Praca z takim dzieckiem jest trudna, wymaga wielu poświęceń i nie należy tego bagatelizować.