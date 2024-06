Podwyżka cen wody i ścieków we Włocławku. Takie stawki obowiązują od czerwca 2024. Zdjęcia

Te czynniki wpływają na podwyżkę stawek za wodę i ścieki we Włocławku

„Na wysokość opłat za wodę i odprowadzanie ścieków wpływają przede wszystkim czynniki niezależne od przedsiębiorstwa, czyli m. in. wzrost kosztów energii elektrycznej o 150 procent, gazu o 130 procent, wzrost kosztów odtworzenia nawierzchni o 80 procent, a także materiałów o 40 procent i usług o 70 procent” – informuje MPWiK we Włocławku.

Tyle płacili włocławianie za wodę przez ostatnie trzy lata

Takie stawki za wodę obowiązują we Włocławku od czerwca 2024 roku

Nową taryfę również zatwierdzono na trzy lata. Przez pierwszy rok obowiązywania nowej taryfy cena wody dla gospodarstw domowych wyniesie 5,82 zł netto za metr sześcienny, co oznacza podwyżkę o 1,8 zł netto w porównaniu do stawki obowiązującej do końca maja 2023 roku. Do tego trzeba doliczyć jeszcze VAT, więc włocławianie za metr sześcienny wody – wraz z podatkiem - zapłacą 6,29 zł.