Pogoda na weekend dla Włocławka - 04.03 - 06.03. Piątek, sobota, niedziela - sprawdź prognozę

Czy weekend we Włocławku będzie pogodny?

Pogoda weekendowa we Włocławku. Według synoptyków temperatura ma wynieść od -4°C do 5°C. Czy będą opady? Czy możemy spodziewać się słońca? Znajdziesz tu pogodę na piątek (04.03.2022), sobotę (05.03) i niedzielę (06.03) dla Włocławka. Z naszą długoterminową prognozą pogody łatwiej zaplanujesz weekend we Włocławku.

Pogoda na weekend we Włocławku: piątek, 04.03.2022 Spodziewana temperatura w piątek we Włocławku to 5°C. W nocy temperatura może spaść do -2°C.

Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wyniesie 20%. Zgodnie z długoterminową pogodą na weekend dla Włocławka w piątek towarzyszyć nam będzie wiatr o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie północno-wschodni. Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz.

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. . Pogoda na weekend we Włocławku w piątek:

przewaga chmur. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 04.03.2022: Temperatura w ciągu dnia: 5°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo deszczu: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.0

Pogoda na weekend we Włocławku: sobota, 05.03.2022 W sobotę możemy spodziewać się ochłodzenia. W ciągu dnia temperatura we Włocławku może wynieść 4°C.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu meteorolodzy oceniają na 10 proc. Według prognozy pogody na weekend dla Włocławka wiatr wschodnio-północny będzie wiał z prędkością do 8 km/h. Odczuwalna temperatura może w związku z tym wynosić -2°C. Noc może być chłodna, według prognoz termometry pokażą -4°C. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. . Pogoda na weekend we Włocławku w sobotę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -5 do -3 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 05.03.2022: Temperatura w ciągu dnia: 4°C.

Temperatura w nocy: -4°C.

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo deszczu: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.4

Pogoda na weekend we Włocławku: niedziela, 06.03.2022 W niedzielę termometry pokażą 4°C w ciągu dnia. Prognozy długoterminowe na weekend przewidują, że wiatr wschodnio-północny będzie wiał z prędkością 6 km/h. W ostatni dzień weekendu możemy spodziewać się przelotnego deszczu. Zdaniem synoptyków, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w niedzielę wynosi 10 proc.

Według pogody na weekend we Włocławku w niedzielę będzie taka sama temperatura jak w sobotę. W nocy temperatura może spaść do -2°C. Pogoda na weekend we Włocławku w niedzielę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 06.03.2022: Temperatura w ciągu dnia: 4°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 6 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo deszczu: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.7

