Pogoda we Włocławku jutro. Jaka będzie pogoda we wtorek, 15.03 we Włocławku?

Synoptycy podają, że zgodnie z prognozą pogody na wtorek, 15.03, jutro we Włocławku może wiać z prędkością 10 km/h.Tego wynikiem będzie odczuwalna temperatura, która wyniesie 0°C. Kierunek wiatru będzie południowy.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Pogoda we Włocławku we wtorek:

pochmurnie. Maks. temp. 11 do 13 °C, min. temp. 2 do 4 °C.