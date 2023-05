Pogodna niedziela na Pchlim Targu. Są już czereśnie. Dużo truskawek i sadzonek [zdjęcia, ceny, 28 maja 2023]

W niedzielę znów było tłoczno na Pchlim Targu przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Od wczesnych godzin rannych na plac przy alei Kazimierza Wielkiego przybywali sprzedający. Co oferowali? Na stoiskach warzywnych pojawiły się pierwsze czereśnie. Jest też duży wybór truskawek, a to dopiero początek sezonu. Na popularnym targowisku klienci mogli wybierać spośród odzieży, rowerów, sadzonek, krzewów i drzewek ozdobnych. Nie brakowało także staroci, drobiazgów pościeli, kosmetyków, chemii gospodarczej i części zamiennych.