Pogrzeb księdza prałata Zdzisława Pawlaka, byłego rektora Seminarium, na cmentarzu we Włocławku. Zdjęcia

Jak podaje Kujawska Szkoła Wyższa, ksiądz Zdzisław Pawlak był wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, stypendystą w Goeth – Institut w Rothenburgu i w Passau. W 1984 r. wyjechał na stypendium językowe do Rzymu. Był także założycielem, w 1988 r., Koła Filozoficznego w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W latach 2001 – 2004 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.