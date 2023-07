Policja podsumowuje ostatni lipcowy weekend na drogach Włocławka i regionu

To był ostatni weekend lipca (28-30.07.2023), podczas którego policja odnotowała na drogach Włocławka i regionu wzmożony ruch pojazdów. Związany on był z półmetkiem wakacji i zmianą turnusów. Policjanci z włocławskiej drogówki dbali o ty, aby każdy z podróżnych bezpiecznie dojechał do miejsca swojego wypoczynku i do domu. W omawianym okresie nie odnotowaliśmy żadnego wypadku na drogach miasta i powiatu, a 14 zdarzeń drogowych okazało się kolizjami.

- Podczas weekendu mundurowi zatrzymali ośmiu kierujących pod wpływem alkoholu, w tym czterech nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi i czterech rowerzystów - - mówi sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Dwóch z nich kierując autami dodatkowo spowodowało kolizje drogowe.