Policjanci z KMP Włocławek sprawdzali czy kierowcy stosują się do znaku STOP. Zobacz wideo i zdjęcia z akcji

Operator drona obserwował czy kierowcy przestrzegają przepisów, a w przypadku ujawnienia wykroczenia, przekazywał informację do pobliskiego patrolu ruchu drogowego, który następnie podejmował interwencję wobec sprawcy. Niestety nie zabrakło kierowców, którzy zlekceważyli przepisy drogowe. Za niezastosowanie się do znaku „STOP” czterech kierujących ukaranych zostało mandatem i punktami karnymi - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.