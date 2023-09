Polska Noc Kabaretowa 2023 we Włocławku już wkrótce. Kabaret Ani Mru-Mru wystąpi po raz pierwszy

To superprodukcja roku. Same premiery. W tym roku przyświeca jedna zasada: 0 cenzury – 100% kultury. Nie będzie tematów tabu. Nieskrępowana swoboda artystów zaowocuje treściami ostrymi i kontrowersyjnymi. A wszystko to w atmosferze wzajemnego szacunku i pełnej kultury. Myślisz, że o rozrywce wiesz wszystko? Polska Noc Kabaretowa zabierze Cię w zupełnie nowy wymiar zabawy. Swoje siły połączyły najwybitniejsze kabaretowe zespoły i stworzyły widowisko doskonałe - zapowiadają Polską Noc Kabaretową 2023 organizatorzy.