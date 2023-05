Poprzez odkrywanie i eksperymentowanie uczniowie Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku oswajali naukę [zdjęcia]

W ramach VII edycji programu "Uczę się z Anwilem" Zespół Szkół nr 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku otrzymał grant w wysokości 13 059 zł. Dotacja to umożliwiła szkole realizację projektu "Oswój naukę - odkrywanie i eksperymentowanie". Od stycznia 2023 roku uczniowie ZS nr 3 we Włocławku mogli rozwijać zainteresowania światem nauk ścisłych z wykorzystaniem klocków Lego Education, drukarek 3D i komputerów.