Popularne nazwiska w Polsce - TOP 15. Tyle osób o tych nazwiskach jest w USA, Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii [zdjęcia]

Najwięcej Polek i Polaków ma na nazwisko Nowak. Co ciekawe, jest to również najpopularniejsze nazwisko w Czechach i Słowenii. Jak jeszcze nazywają się mieszkańcy Polski? Możecie to sprawdzić

Polskie nazwiska zaczęły się kształtować u schyłku średniowiecza i mają bardzo zróżnicowaną genezę. Mogą pochodzić od imion, zawodu, odnosić się do cech fizycznych lub charakteru, a także nawiązywać do nazw pospolitych: zwierząt, roślin, przedmiotów. Niektóre z nazwisk związane są z miejscem urodzenia lub pochodzenia, mogą pochodzić od nazw etnicznych. Zdarzają się również nazwiska równe imionom lub pochodzące od imion, jak np.: Adamus, Marcinek, Michałko czy Roman lub Magda - podaje portal www.DANE.gov.pl.