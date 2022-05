Poradnik dla maturzystów i ósmoklasistów – co zrobić po zdanym egzaminie? Jak podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?

„Mundurowa” Szkoła Techniczna przy BZDZ

Nasza oferta skierowana jest dla absolwentów szkół podstawowych. Oferujemy naukę w dziennych technikach z klasami mundurowymi o profilach: wojskowy, strażacki, policyjny i służby więziennej. Zawody, w których kształcimy to: technik logistyk, technik żywienia oraz usług gastronomicznych.

Toruńskie Technikum Informatyczne

TTI to ponadpodstawowa szkoła niepubliczna działająca w Toruniu od 2010 roku. Baza dydaktyczna to w pełni wyposażone, klimatyzowane pracownie. Szkoła korzysta ze wsparcia procesu dydaktycznego w ramach Akademii Sieciowej Cisco. Technikum oferuje dodatkowe zajęcia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów i kompetencje społeczne niezbędne zarówno w życiu codziennym, jak i na rynku pracy.

Zdobądź zawód XXI wieku i zapewnij sobie świetlaną przyszłość! Dołącz do Toruńskiego Technikum Informatycznego i zostań technikiem informatykiem, technikiem programistą lub technikiem reklamy.

Rekrutacja trwa! Nie bierzemy pod uwagę wyników egzaminu ósmoklasisty. Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszej szkoły.

LING KING Centrum Języków Obcych

Chociaż większość ósmoklasistów i maturzystów z Bydgoszczy wybrała język angielski, to na obu egzaminach zabrakło tego, co w nauce języka jest najważniejsze, czyli mówienia. Czas po egzaminie jest idealnym momentem, aby przełożyć zdobytą już wiedzę teoretyczną na praktyczną komunikację i poszerzenie kompetencji w tym zakresie. W Centrum Języków Obcych Ling King stawiamy na żywy język, a nie suchą teorię. Konwersacje z lektorem pomogą Ci się dogadać, a za pomocą interaktywnej aplikacji w dowolnym miejscu i czasie łatwo i szybko zapamiętasz nowe zwroty i utrwalisz wymowę. Zapraszamy młodzież, dzieci i dorosłych na intensywne kursy wakacyjne oraz kursy standardowe zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku - OSZ Włocławek

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku jest Państwową Jednostką Budżetową, od 1973 roku wyszkolił wielu operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych oraz podlegających UDT jak wózki, podesty, suwnice itp. Po naszych kursach, trwających do 8 tygodni w trybie weekendowym, można zdobyć dobrze płatną pracę. Zapraszamy!