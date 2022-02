Pościg we Włocławku. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty

Do pościgu za autem marki Opel doszło we Włocławku w czwartek 24 lutego około godziny 1 w nocy.

Jak poinformowała Joanna Seligowska-Ostatek, rzecznik policji we Włocławku, 31-latek usłyszał zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli i jazdy w stanie nietrzeźwości.

Komunikat policji z Włocławka

Włocławscy policjanci zatrzymali 31-latka, który nie zatrzymał się do kontroli pomimo dawanych przez mundurowych sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jak się okazało powodem był stan trzeźwości kierowcy opla i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mieszkańcowi powiatu lipnowskiego może teraz grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w czwartek (24.02.2022) po północy. Policjanci patrolówki zauważyli wtedy przy ul. Kapitulnej we Włocławku jadącego zbyt szybko opla, który na widok mundurowych skręcił w ulicę Miłą. Tam funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, aby zatrzymać pojazd do kontroli. Kierowca jednak zignorował te sygnały, przyśpieszył i zaczął uciekać w kierunku centrum, nie zważając na sygnalizację świetlną. Został zatrzymany w rejonie ulicy Wojska Polskiego przez inną załogę, która otrzymała informację o trwającym pościgu.