Wideo: Pościg za audi uciekającym przed policjantami z Włocławka

Do pościgu przyłączyły się kolejne radiowozy z Włocławka. Młody kierowca nie miał zamiaru się zatrzymać i przez kilkanaście kilometrów nie ustępował goniącym go funkcjonariuszom.

Ostatecznie już w powiecie radziejowskim w miejscowości Borucin kierowca audi po kolizji z trzema radiowozami wjechał do rowu. Dwóch mężczyzn, którzy jechali osobowym audi zostało zatrzymanych. W akcję włączyło się w sumie kilkanaście radiowozów policji z Włocławka i Radziejowa. Kilku policjantów skarżyło się na dolegliwości po kolizji. Trafili oni do szpitala we Włocławku.