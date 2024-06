Powiat włocławski zainwestuje w transport. Będą nowe pojazdy i linie autobusowe. Zdjęcia

„Na to zadanie planujemy złożyć w najbliższych dniach wniosek do KPO (Krajowy Plan Odbudowy – przypis redakcji) o 90 procent kosztów dofinansowania. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to dostawę taboru planujemy już w 2025 roku, a od 2026 r chcemy rozwinąć obecnie funkcjonujące linie” – poinformował w mediach społecznościowych starosta włocławski Roman Gołębiewski