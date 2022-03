Powiatowy Dzień Kobiet 2022 we Włocławku. Tłumy na koncercie Andrzeja Piasecznego i Alicji Majewskiej [zdjęcia, wideo] Redakcja Polska Press

Pełna Hala Mistrzów we Włocławku. W sobotę (12.03.2022) od godziny 17 trwa Powiatowy Dzień Kobiet 2022 we Włocławku. Na scenie m. in. Andrzej Piaseczny i Alicja Majewska. Zobaczcie pierwsze zdjęcia i wideo z koncertu. Wkrótce więcej.