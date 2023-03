Powiatowy Dzień Kobiet 2023 we Włocławku. Tłumy na koncercie Haliny Frąckowiak i zespołu Ich Troje [zdjęcia] KB

Hala Mistrzów we Włocławku wypełniona była do ostatniego miejsca. W niedzielę (12.03.2023) od godziny 16 trwał Powiatowy Dzień Kobiet 2023 we Włocławku. Na scenie pojawili się Halina Frąckowiak i zespołu Ich Troje. Zobaczcie zdjęcia z koncertu.