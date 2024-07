Powitanie lata 2024 w Osięcinach. Zobaczcie zdjęcia. Koncerty, zawody pożarnicze, przegląd orkiestr OPRAC.: GM

W niedzielę, 7 lipca 2024 roku, mieszkańcy Osięcin i okolic mieli okazję świętować początek lata na lokalnym stadionie. Wydarzenie to obfitowało w atrakcje dla osób w każdym wieku, począwszy od zawodów sportowo-pożarniczych, przez przegląd orkiestr dętych, aż po wieczorne koncerty. Nie zabrakło również punktów gastronomicznych oraz strefy rozrywki i animacji dla dzieci, co czyniło to wydarzenie idealnym miejscem na niedzielne popołudnie dla całej rodziny. Zobaczcie zdjęcia.