Pożar Fiata Dublo na Okrzei we Włocławku. Zdjęcia

Służby informację o pożarze, przed garażami na Okrzei we Włocławku (za sklepem Todaks), otrzymały po godzinie 15. Spaleniu uległa komora silnika Fiata marki Dublo. W akcji uczestniczył zastęp Straży Pożarnej we Włocławku. Prawdopodobnie doszło do zwarcia instalacji elektrycznej.

Zobaczcie zdjęcia.