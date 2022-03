Policjanci Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego w składzie sierż. szt. Maciej Dymiński, sierż. Kamil Chyba oraz st. post. Mateusz Szałczyński natychmiast podjęli interwencję i za pomocą służby dyżurnej wezwali straż pożarną. Próbowali także wejść do pomieszczenia, gdzie się paliło, jednak rozprzestrzeniający się ogień uniemożliwił im ugaszenie go - informuje Tomasz Tomaszewski z KMP we Włocławku.