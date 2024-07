Pożar na Jagiellońskiej we Włocławku. Dwie osoby trafiły do szpitala. Zdjęcia OPRAC.: GM

W nocy, dokładnie o godzinie 1:13, we Włocławku przy ulicy Jagiellońskiej doszło do pożaru w opuszczonym budynku. W wyniku zdarzenia ewakuowano dwie osoby, które następnie przetransportowano do szpitala na dalsze badania. W akcji gaśniczej brały udział trzy zastępy Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku. Szczegóły, zdjęcia.