Pożar samochodu na autostradzie A1. 50 osób ze stacji benzynowej ewakuowanych

We wtorek przed południem, na jednej z najbardziej ruchliwych autostrad w Polsce, doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

Ewakuacja przeprowadzona została sprawnie i bez paniki jeszcze przed przyjazdem Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej (JOP). Wszystkie osoby przebywające na terenie stacji benzynowej zostały bezpiecznie przeprowadzone do bezpiecznej strefy, co było kluczowe dla zapewnienia ich bezpieczeństwa. Strażacy, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, natychmiast przystąpili do działań mających na celu opanowanie pożaru - informuje brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.