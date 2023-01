Poznaliśmy rozstrzygnięcia finałowej gali Polska Miss 2022 [wyniki, zdjęcia]

Karolina Niekłań Polska Miss ma 27 lat, pochodzi z Warszawy i tam studiuje psychologię na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, na co dzień pracuje jako modelka, związana z agencją Anger Modele. Uwielbia aktywność fizyczną - rower, fitness, siłownia. Jej największą pasją są podróże, szczególnie egzotyczne kierunki. Lubi uczyć się języków obcych. Ma słabość do czekolady. W lipcu została Miss województwa mazowieckiego, a od 18. grudnia jest również najpiękniejszą Polką 2022 roku! Karolina Niekłań to nowo wybrana Polska Miss 2022!

Nowa Polska Miss zdobyła koronę, nagrody o wartości ponad 150 tysięcy złotych w tym dwutygodniowy pobyt na Bali z wieloma atrakcjami i sesjami zdjęciowymi oraz na własność samochód osobowy Hyundai i20, który dostarczył salon AUTO GT z Warszawy – najlepszy salon samochodowy w Polsce według tygodnika Auto Świat.