Poznaliśmy rozstrzygnięcia finałowej gali Polska Miss Nastolatek 2022 [wyniki, zdjęcia]

Kalina Kosikowska Polska Miss Nastolatek ma 18 lat i pochodzi z małej miejscowości Bzowo w powiecie świeckim (Kujawsko-Pomorskie). Na co dzień uczęszcza do klasy maturalnej w IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu oraz szkoły muzycznej Yamaha. Interesuje się śpiewem, modelingiem i jazdą konną. W październiku 2022 roku zdobyła tytuł Miss Nastolatek województwa pomorskiego, a 17. grudnia podczas uroczystej gali zdobyła tytuł Polska Miss Nastolatek 2022.

Karolina Niekłań Polska Miss ma 27 lat, pochodzi z Warszawy i tam studiuje psychologię na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, na co dzień pracuje jako modelka, związana z agencją Anger Modele. Uwielbia aktywność fizyczną - rower, fitness, siłownia. Jej największą pasją są podróże, szczególnie egzotyczne kierunki. Lubi uczyć się języków obcych. Ma słabość do czekolady. W lipcu została Miss województwa mazowieckiego, a od 18. grudnia jest również najpiękniejszą Polką 2022 roku! Karolina Niekłań to nowo wybrana Polska Miss 2022!