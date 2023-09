Prasówka 13.09.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

Którą niezdolną do stałego uczucia bohaterką znanej opery najlepiej charakteryzują słowa Habanery Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 652) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

We wtorek i środę odbędą się mecze w rozgrywkach Regionalnego Pucharu Polski w sezonie 2023/24. Po zakończeniu spotkań podajmy wyniki.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W poniedziałek 11 września 2023 toku MPEC rozpoczął prace przyłączeniowe jednej z kamienic przy ul. 3 Maja oraz budynków komunalnych przy ul. Zapiecek we Włocławku. Dzięki temu z miasta znikną kolejne nieekologiczne źródła ciepła. W związku z pracami, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drogach.

Witacze dożynkowe to nieodłączne elementy święta plonów, które rolnicy obchodzą corocznie w sierpniu i wrześniu. Zobaczcie na zdjęciach, jakie w roku 2023 przygotowano witacze podczas dożynek w powiecie włocławskim.

W naszej galerii przedstawiamy oferty mieszkań na sprzedaż we Włocławku według serwisu Otodom. Zobaczcie oferty i zdjęcia.

Interaktywne Centrum Fajansu we Włocławku powstało u zbiegu ul. Żabiej i Królewieckiej. Nowe miejsce poświęcone będzie produkowanemu od 150 lat włocławskiemu fajansowi. Oprócz wystaw poświęconych ceramice, będą tam prowadzone także warsztaty. Centrum Kultury „Browar B.” rozpoczęło już odliczanie do oficjalnego otwarcia nowego punktu na kulturalnej mapie miasta. Kiedy można będzie zajrzeć do Skarbca Fajansu?