Prasówka 15.02.2024 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

Prasówka Włocławek 15.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Targowisko w Radziejowie. Kołdry, kaszanka, oskubana kaczka - zdjęcia, ceny [14 lutego 2024] Tak było na targowisku na placu przy Brzeskiej w Radziejowie w drugą środę 2024 roku. Zobaczcie zdjęcia z targowiska, poznajcie ceny.

📢 Tak się zmienił Włocławek przez ostatnie 40 lat. Zdjęcia archiwalne i współczesne Oblicze Włocławka, a szczególnie centrum miasta mocno się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Zobaczcie na zdjęciach, jak przed 30 i 40 laty wyglądały miejsca we Włocławku, których już nie ma. 📢 Tak było na ostatniej imprezie w Venus Planet. Zobacz zdjęcia [część II] Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie w Konecku. Zdjęcia - część II.

Prasówka 15.02 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak było na ostatniej imprezie w Venus Planet. Zobacz zdjęcia [część I] Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie w Konecku. Zdjęcia - część I.

📢 Środa popielcowa 2024 u ojców franciszkanów w Radziejowie. Zdjęcia Środa Popielcowa, symbolizująca początek Wielkiego Postu, to czas, który wierni spędzają w skupieniu i modlitwie. W tym roku, w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy u Ojców Franciszkanów w Radziejowie, nabożeństwa poprowadził o. Edward Podgórski. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Horoskop dzienny na 14 lutego 2024. Co Cię dziś spotka? Horoskop zodiakalny wróżki Romy Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższe godziny. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Walentynki 2024 we Włocławku. Kłódki miłości zakochanych par na kładce nad Zgłowiączką. Zdjęcia, wideo Tak we Włocławku wygląda tzw. kładka zakochanych, czyli most nad Zgłowiączką tuż u ujścia do Wisły. Od wielu lat, od momentu powstania zawieszane są na niej kłódki. To dzieło zakochanych par, które ślubują sobie w ten sposób miłość. Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądają kłódki zakochanych.

📢 Wybieramy najsympatyczniejsze pary we Włocławku w 2024 roku. Głosowanie rozpoczęte. Zdjęcia ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! 📢 Walentynki 2024 we Włocławku - dzieci z "Zapiecka" rozdawały włocławianom lizaki-serduszka. Zdjęcia W środę, 14 lutego 2024 roku podopieczni świetlicy "Zapiecek" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz uczestnicy 2-5 Hufca Pracy rozdawali mieszkańcom Włocławka lizaki w kształcie serduszek. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Życzenia na Walentynki 2024. Gotowe kartki - zobacz zdjęcia Wyślij uroczą kartkę ukochanej osobie. Wystarczy pobrać piękne zdjęcie i wybrać romantyczne życzenia. Przez cały dzień możesz ukochaną osobę zasypywać romantycznymi kartkami. Walentynki, obchodzone 14 lutego, to czas dedykowany miłości. Ludzie na całym świecie świętują tę okazję, wyrażając swoje uczucia bliskim osobom.

📢 Klienci masowo dostają "mandaty" za bezpłatne parkowanie przy sklepach. Tak można unieważnić opłatę! Utrudnione reklamacje, nieprecyzyjne zasady korzystania z darmowego postoju i opłaty dodatkowe - liczba skarg klientów, m.in. z naszego regionu, na płatne parkingi przy sklepach rośnie w zatrważającym tempie! 📢 Kto poprowadzi „Śródmieście Cafe” w 2024 i 2025 roku we Włocławku? Ruszył konkurs. Zdjęcia Od 2024 roku kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe” funkcjonować będzie w nowej lokalizacji – przeniesie się do wyremontowanej kamienicy przy ul. 3 Maja 18. Operator kawiarni do dyspozycji będzie miał przestrzeń o powierzchni 140 metrów kwadratowych i podwórko partycypacyjne. Dotacja na dwa lata wyniesie 360 tysięcy złotych. Ruszyła już procedura konkursowa na prowadzenie kawiarni.

📢 Uczniowie z Włocławka biorą udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Zorganizowali zbiórkę dla schroniska dla zwierząt. Zdjęcia Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku biorą udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Przygotowali projekt „SaveAnimals”, którego celem jest pomoc bezdomnym zwierzakom z włocławskiego schroniska. Uczniowie zorganizowali zbiórkę, by pomóc zwierzętom, które nie mają własnego domu. To już druga edycja projektu. W ubiegłym roku zebrali ponad 800 kg karmy i ponad 6 tysięcy złotych.

📢 Pieniądze na sport we Włocławku w 2024 roku podzielone. Tyle dostaną kluby - lista Włocławek ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie kultury fizycznej i sportu na 2024 roku. Podajemy kwoty, jakie kluby otrzymają na szkolenie dzieci i młodzieży, także wykaz imprez, które otrzymają miejskie dofinansowanie. 📢 Wysoka fala na Wiśle przechodzi przez Włocławek. Zdjęcia [13.02.204] We wtorek, 13 lutego 2024 roku we Włocławku znów wysoka woda. Zalana została część przystani Ośrodka Sportu i Rekreacji. W Toruniu i w bydgoskim Fordonie obowiązuje na Wiśle stan ostrzegawczy. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda poziom Wisły we Włocławku. 📢 Nie będzie już Rejsu na Przystani we Włocławku? OSiR ogłosił przetarg na prowadzenie lokalu gastronomicznego. Zdjęcia Rej na Przystani przy ul. Piwnej we Włocławku działa już od dziesięciu lat. W połowie kwietnia 2024 roku kończy się jednak dziesięcioletni okres najmu dla obecnej właścicielki restauracji. Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił już przetarg na najem pomieszczeń na kolejny okres. Jak do tej pory, mają zostać przeznaczone na działalność gastronomiczną.

